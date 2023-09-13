Депутат-коллаборационист из Харьковщины заправлял технику оккупантов и платил налоги в рф

16:57 13 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала депутата Шевченковского поселкового совета, который сотрудничал с российскими оккупантами во время временной оккупации Купянского района.

По данным СБУ, депутат получил от оккупантов разрешение на торговлю топливом. Он захватил местную нефтебазу и сеть АЗС в Купянске и поселке Шевченково.

Российские военные использовали заправки депутата для обеспечения своей военной техники топливом. Мужчина также наладил поставки топлива из россии и ежемесячно платил в бюджет рф.

После освобождения региона депутат остался в поселке и пытался скрыться от правосудия. Однако СБУ разоблачила предателя и задержала его.

Депутату объявлено подозрение по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), он сейчас находится под стражей.