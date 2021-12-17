Депутат "Батькивщины" избил женщину. Видео

16:40 07 Август Киев, Украина

В Сколевском районе, Львовской области, местный депутат райсовета от ВО "Батькивщина" Степан Цмоканич, в ходе горячих споров сильно ударил женщину по лицу, отчего она упала на землю.



Открыто уголовное производство по ст. 125 и назначена судмедэкспертиза

На кадрах видно словесную перепалку депутата с неизвестной женщиной возле дома в Сколе. Цмоканич с голым торсом спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо, положив ее "на лопатки". Позже под горячую руку депутата попал и мужчина, который снимал инцидент на камеру.



Потерпевшая обратилась с заявлением к правоохранителям, сообщили в пресс-службе полиции области. Так, открыто уголовное производство по ст. 125 (нанесение умышленных легких телесных повреждений), а также назначена судмедэкспертиза.



Отметим, что 48-летний Степан Цмоканич стал депутатом Сколевского районного совета от ВО "Батькивщина" в 2015 году. Также он является руководителем Сколевской организации этой же партии.