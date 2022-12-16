Депортировали украинских детей: СБУ сообщила о подозрении "министрам ДНР"

Правоохранители продолжают разоблачать руководителей оккупационных администраций в захваченных районах Востока Украины. Так, в результате следственно-оперативных действий они собрали доказательства вины еще двух должностных лиц псевдогосударственных образований на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подозреваемыми являются "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" так называемой "ДНР". Эти двое российских граждан входят в ближайшее окружение главаря боевиков дениса пушилина и по его "протекции" были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года.
Как отмечают правоохранители, именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в рф под видом поездок в детские лагеря.
Также руководитель оккупационного министерства здравоохранения занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды россии. По его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов.
В то же время глава министерства финансов "ДНР" занимается вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок рф.
Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемые находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подозреваемыми являются "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" так называемой "ДНР". Эти двое российских граждан входят в ближайшее окружение главаря боевиков дениса пушилина и по его "протекции" были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года.
Как отмечают правоохранители, именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в рф под видом поездок в детские лагеря.
Также руководитель оккупационного министерства здравоохранения занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды россии. По его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов.
В то же время глава министерства финансов "ДНР" занимается вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок рф.
Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемые находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.
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