Денисова рассказала о новых фактах военных преступлений россиян

20:59 07 апреля Киев, Украина





Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.



Так, по сообщению омбудсмена, в Гостомеле Киевской области в одном из гаражей на улице Святопокровской полиция обнаружила 11 убитых гражданских. На них "тренировались" российские снайперы, расстреливая людей, после чего убитых сложили в гараже, сообщила она.



В селе Боромля в Ахтырском районе Сумщины продолжают находить тела замученных российскими захватчиками людей. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о новых фактах военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской, Сумской и Черниговской областях.Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.Так, по сообщению омбудсмена, в Гостомеле Киевской области в одном из гаражей на улице Святопокровской полиция обнаружила 11 убитых гражданских. На них "тренировались" российские снайперы, расстреливая людей, после чего убитых сложили в гараже, сообщила она.В селе Боромля в Ахтырском районе Сумщины продолжают находить тела замученных российскими захватчиками людей.

“У одного из мужчин были завязаны лицо и руки, на правой ноге – рваные раны. В настоящее время личность погибшего не установлена”, – отметила Денисова.

В Черниговской области в селах Голинцы, Гайвороне, Терешисе и Рубанце выявлены факты, что российские военные расстреливали людей, а также забирали детей копать окопы.



В Григоровке россияне расстреляли фермера, а в поселке Новый Быков, где, по свидетельству местных, стояли кадыровцы, у людей забирали абсолютно все продукты. Боевую технику оккупанты ставили вплотную к домам, отметила Денисова. Кроме того, жители Черниговщины под оккупацией были вынуждены пить техническую воду и печь лепешки из корма для животных.

"Террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях - это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Уполномоченная.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.