Денис Монастырский: псевдоминирования января - часть гибридной войны РФ

15:30 16 Февраль Киев, Украина

В Министерстве внутренних дел рассказали о феномене псевдоминирования в Украине.



Так, по словам главы Так, по словам главы МВД Дениса Монастырского, было установлено, что практически большинство фиктивных сообщений о минировании поступило с неподконтрольных Украине территорий Донбасса, а также России и Беларуси.



Псевдоминирование он назвал частью гибридной войны. И этот элемент оружия – в руках агрессора, подчеркнул Монастырский.



Чиновник напомнил, что только в первый месяц 2022 года таких сообщений получили больше, чем за весь 2021 год.