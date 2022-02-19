Денис Монастырский: псевдоминирования января - часть гибридной войны РФ

15:30 16 Февраль Киев, Украина

В Министерстве внутренних дел рассказали о феномене псевдоминирования в Украине.

Так, по словам главы МВД Дениса Монастырского, было установлено, что практически большинство фиктивных сообщений о минировании поступило с неподконтрольных Украине территорий Донбасса, а также России и Беларуси.

Псевдоминирование он назвал частью гибридной войны. И этот элемент оружия – в руках агрессора, подчеркнул Монастырский.

Чиновник напомнил, что только в первый месяц 2022 года таких сообщений получили больше, чем за весь 2021 год.
«Говорю об этом, основываясь на данных о том, что почти абсолютное большинство этих сообщений сегодня поступает с территории ОРДЛО, РФ и Республики Беларусь. Абсолютное большинство, 100 процентов из этих сообщений, не подтвердилось», — заметил министр.