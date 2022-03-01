Денацификация по-путински: оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр и телевышку

«Российские оккупанты, пытаясь попасть в телебашню, обстреляли Бабий Яр. Сейчас временно не будут работать каналы. В ближайшее время включат резервные мощности и все заработает. Пока можно следить за радиостанциями», — сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.