Денацификация по-путински: оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр и телевышку
17:49 01 Март Киев, Украина
В Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. Это преступление оккупантов особенно цинично, поскольку рядом находится мемориал Бабий Яр, где увековечены погибшие во Второй Мировой войне.
«Российские оккупанты, пытаясь попасть в телебашню, обстреляли Бабий Яр. Сейчас временно не будут работать каналы. В ближайшее время включат резервные мощности и все заработает. Пока можно следить за радиостанциями», — сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По всей видимости, вместе с "денацификацией" телевышки Путин заодно решил добить миллионы евреев, которые были расстреляны нацистами Гитлера на территории Бабьего Яра.
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