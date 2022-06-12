День россии в оккупированном Бердянске отметили тремя взрывами

08:42 12 июня Киев, Украина

Сегодня, 12 июня, оккупанты отмечают день россии, поэтому в Украине готовы к различным "проявлениям радостного настроения врагов". И вот, ранним утром в оккупированном россией Бердянске Запорожской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

По предварительной информации один из взрыв произошел на электрической подстанции.

"Три взрыва и полгорода без света. Празднование дна россии началось", - отмечается в сообщении.

Ранее Генштаб сообщал, что на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях оккупанты пытаются начать наступление для захвата всей Запорожской области.