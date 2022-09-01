Дело в отношении российского пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского передали в суд

В Украине завершили досудебное расследование в отношении директора российского пропагандистского телеканала RT Антона Кузнецова-Красовского, обвинительный акт был передан в суд.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Мужчина неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.
В частности, Кузнецов-Красовский регулярно негативно высказывался об украинцах как нации и о существовании Украины как самостоятельной и суверенной державы в YouTube и Telegram-каналах.
Он призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: “Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: мочите! Давайте! Хватит!”
Также пропагандист создавал "авторские" антиукраинские видеозаписи типа "С*ка, этой страны не должно быть!" и убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, отметили в СБУ.
Досудебное расследование завершено в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 442 Уголовного кодекса Украины – "Геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Мужчина неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.
В частности, Кузнецов-Красовский регулярно негативно высказывался об украинцах как нации и о существовании Украины как самостоятельной и суверенной державы в YouTube и Telegram-каналах.
Он призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: “Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: мочите! Давайте! Хватит!”
Также пропагандист создавал "авторские" антиукраинские видеозаписи типа "С*ка, этой страны не должно быть!" и убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, отметили в СБУ.
Досудебное расследование завершено в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 442 Уголовного кодекса Украины – "Геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов".
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