Дело об отмывании более 500 млн грн: у бывшего нардепа-регионала проводят обыски

12:29 09 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Обыски проходят по местам жительства и работы экс-нардепа. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследованием (ГБР) проводят обыски у бывшего нардепа-регионала по делу об отмывании более 500 млн. грн. Речь идет об экс-заместителе главы фракции запрещенной Партии регионов.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Обыски проходят по местам жительства и работы экс-нардепа.

"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Также проверяют информацию об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 млн. гривен.



Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов.



В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.