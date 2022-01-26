Дело Ларисы Гольник: апелляционный суд признал экс-заммэра Полтавы виновным в попытке подкупа судьи

12:37 26 Январь Киев, Украина

Апелляционный суд Харькова отменил оправдательный приговор экс-заместителю городского головы Полтавы Дмитрию Трихне, предлагавшему взятку судьи Октябрьского райсуда Ларисе Гольник.



Об этом сообщила Харьковская правозащитная группа (ХПГ).



Судьи назначили Трехне наказания – четыре года лишения свободы без конфискации имущества с испытательным сроком на два года, признав его виновным в предложении 2015 года незаконного денежного вознаграждения Ларисе Гольник за закрытие коррупционного дела бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.



Речь идет о событиях 2014 года, когда тогдашний председатель Жовтневого райсуда Полтавы Александр Струков передал Гольник дело о якобы административном правонарушении по ст. 172-7 КУоАП Мамая. Последнего обвинили в том, что он скрывал конфликт интересов по решению горсовета о разделе земли: выгодоприобретателем была его падчерица. Как пишут местные СМИ, в мае 2013 он на сессии Полтавского горсовета проголосовал за разрешение на размещение киосков в переулке Латышева для своей дочери Ирины Климко.



На Гольник пытались давить: Мамай и его адвокат обвиняли судью в якобы предвзятом отношении, эксмер Полтавы постоянно не появлялся на слушаниях.



Впоследствии к судье пришел Трихна – тогда покровитель и друг Мамая. Он сказал, что последний явится в суд, если Гольник прекратит производство, и предложил женщине встретиться с должностным лицом, чтобы обсудить условия.



Гольник расценила это как завуалированное предложение взятки и обратилась в отдел полиции, работающий над коррупцией. По факту предполагаемого правонарушения правоохранители открыли уголовное производство и организовали скрытую видеосъемку следующих встреч судьи с должностным лицом.



В течение января 2015 было несколько телефонных звонков Гольник от Трихны и шесть встреч в суде, на одной из которых был и Мамай. Во время разговоров упоминались суммы денег – до 5 тысяч долларов, как "компенсация" за прекращение дела или за согласие на отстранение судьи от дела.



После последней встречи Мамай публично заявил, что Гольник потребовала у него деньги за прекращение дела. Производство, начатое по этому обвинению, было прекращено из-за отсутствия состава преступления, но это стало поводом для отстранения Гольник от рассмотрения дела Мамая.



В июне 2015 года Трихну обвинили в попытке подкупа должностного лица, в ноябре – во вмешательство в работу судьи. Сначала дело рассматривал Жовтневый райсуд, затем – Киевский райсуд Полтавы. Гольник имел статус потерпевшей, имея

зафиксированные на видео доказательства предложения ей взятки.

В сентябре 2018 года судьи оправдали Трихну по обоим пунктам, признав видеозапись встреч недопустимым основным доказательством якобы по процессуальным основаниям. Также суд утверждал, что сотрудничество Гольник в негласной следственной деятельности было "сомнительным поведением", которое не подлежало защите.