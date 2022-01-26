Дело Ларисы Гольник: апелляционный суд признал экс-заммэра Полтавы виновным в попытке подкупа судьи

Апелляционный суд Харькова отменил оправдательный приговор экс-заместителю городского головы Полтавы Дмитрию Трихне, предлагавшему взятку судьи Октябрьского райсуда Ларисе Гольник.
Об этом сообщила Харьковская правозащитная группа (ХПГ).
Судьи назначили Трехне наказания – четыре года лишения свободы без конфискации имущества с испытательным сроком на два года, признав его виновным в предложении 2015 года незаконного денежного вознаграждения Ларисе Гольник за закрытие коррупционного дела бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.
Речь идет о событиях 2014 года, когда тогдашний председатель Жовтневого райсуда Полтавы Александр Струков передал Гольник дело о якобы административном правонарушении по ст. 172-7 КУоАП Мамая. Последнего обвинили в том, что он скрывал конфликт интересов по решению горсовета о разделе земли: выгодоприобретателем была его падчерица. Как пишут местные СМИ, в мае 2013 он на сессии Полтавского горсовета проголосовал за разрешение на размещение киосков в переулке Латышева для своей дочери Ирины Климко.
На Гольник пытались давить: Мамай и его адвокат обвиняли судью в якобы предвзятом отношении, эксмер Полтавы постоянно не появлялся на слушаниях.
Впоследствии к судье пришел Трихна – тогда покровитель и друг Мамая. Он сказал, что последний явится в суд, если Гольник прекратит производство, и предложил женщине встретиться с должностным лицом, чтобы обсудить условия.
Гольник расценила это как завуалированное предложение взятки и обратилась в отдел полиции, работающий над коррупцией. По факту предполагаемого правонарушения правоохранители открыли уголовное производство и организовали скрытую видеосъемку следующих встреч судьи с должностным лицом.
В течение января 2015 было несколько телефонных звонков Гольник от Трихны и шесть встреч в суде, на одной из которых был и Мамай. Во время разговоров упоминались суммы денег – до 5 тысяч долларов, как "компенсация" за прекращение дела или за согласие на отстранение судьи от дела.
После последней встречи Мамай публично заявил, что Гольник потребовала у него деньги за прекращение дела. Производство, начатое по этому обвинению, было прекращено из-за отсутствия состава преступления, но это стало поводом для отстранения Гольник от рассмотрения дела Мамая.
В июне 2015 года Трихну обвинили в попытке подкупа должностного лица, в ноябре – во вмешательство в работу судьи. Сначала дело рассматривал Жовтневый райсуд, затем – Киевский райсуд Полтавы. Гольник имел статус потерпевшей, имея
Об этом сообщила Харьковская правозащитная группа (ХПГ).
Судьи назначили Трехне наказания – четыре года лишения свободы без конфискации имущества с испытательным сроком на два года, признав его виновным в предложении 2015 года незаконного денежного вознаграждения Ларисе Гольник за закрытие коррупционного дела бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.
Речь идет о событиях 2014 года, когда тогдашний председатель Жовтневого райсуда Полтавы Александр Струков передал Гольник дело о якобы административном правонарушении по ст. 172-7 КУоАП Мамая. Последнего обвинили в том, что он скрывал конфликт интересов по решению горсовета о разделе земли: выгодоприобретателем была его падчерица. Как пишут местные СМИ, в мае 2013 он на сессии Полтавского горсовета проголосовал за разрешение на размещение киосков в переулке Латышева для своей дочери Ирины Климко.
На Гольник пытались давить: Мамай и его адвокат обвиняли судью в якобы предвзятом отношении, эксмер Полтавы постоянно не появлялся на слушаниях.
Впоследствии к судье пришел Трихна – тогда покровитель и друг Мамая. Он сказал, что последний явится в суд, если Гольник прекратит производство, и предложил женщине встретиться с должностным лицом, чтобы обсудить условия.
Гольник расценила это как завуалированное предложение взятки и обратилась в отдел полиции, работающий над коррупцией. По факту предполагаемого правонарушения правоохранители открыли уголовное производство и организовали скрытую видеосъемку следующих встреч судьи с должностным лицом.
В течение января 2015 было несколько телефонных звонков Гольник от Трихны и шесть встреч в суде, на одной из которых был и Мамай. Во время разговоров упоминались суммы денег – до 5 тысяч долларов, как "компенсация" за прекращение дела или за согласие на отстранение судьи от дела.
После последней встречи Мамай публично заявил, что Гольник потребовала у него деньги за прекращение дела. Производство, начатое по этому обвинению, было прекращено из-за отсутствия состава преступления, но это стало поводом для отстранения Гольник от рассмотрения дела Мамая.
В июне 2015 года Трихну обвинили в попытке подкупа должностного лица, в ноябре – во вмешательство в работу судьи. Сначала дело рассматривал Жовтневый райсуд, затем – Киевский райсуд Полтавы. Гольник имел статус потерпевшей, имея
зафиксированные на видео доказательства предложения ей взятки.
В сентябре 2018 года судьи оправдали Трихну по обоим пунктам, признав видеозапись встреч недопустимым основным доказательством якобы по процессуальным основаниям. Также суд утверждал, что сотрудничество Гольник в негласной следственной деятельности было "сомнительным поведением", которое не подлежало защите.
Прокурор по делу Сергей Мандич и сама Гольник подали апелляционную жалобу на определение. Во время судебных прений Мандич подчеркнул, что именно из-за таких коррупционных действий в обществе существует повсеместное недоверие как к правоохранительным органам, так и к судебной власти.
Апелляционный суд Харькова частично удовлетворил указанную жалобу, признав Трихну виновным в предложении взятки и осудив с испытательным сроком. Обвинения во вмешательстве в работу Гольник для получения противоправного решения не поддержали. Коллегия признала, что в Уголовном кодексе Украины определение понятия "незаконное решение" не является четким, а обвинение не предоставило доказательств этого преступления.
В то же время суд признал видеозапись как действительное доказательство и заявил, что Гольник действовала вполне законно как разоблачительница коррупции.
По убеждению ХПГ, эта победа в суде является частичной и запоздалой, но очень важна, поскольку до сих пор "сама судья Гольник подверглась преследованиям за то, что дала сигнал о коррупции на высшем уровне".
Также правозащитники указали на ряд оставшихся серьезных вопросов. Например, когда Мамай ответит за свои действия, почему судья – обличительница коррупции, которая действовала добросовестно и согласно своей присяге, подвергалась притеснению и преследованию и т.д.
Напомним, что Лариса Гольник и ее муж Игорь Гавриленко стали жертвами нападения в ноябре 2017 в Полтаве. На месте происшествия полиция изъяла велосипеды, на которых передвигались нападавшие, и открыла производство по статье "хулиганство с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений".
Давление на судью началось после неудачной попытки мэра Полтавы дать ей взятку. Тогда появились шесть уголовных производств, шесть административных и гражданских дел вокруг нее, ее мужа и с участием юриста Александра Ковжоги - бывшего адвоката Мамая, который судился с Голицей о защите репутации.
Бывший глава Полтавы жаловался на Гольник в Высший совет правосудия, однако она не поддержала жалобу. Экс-мер обвинил судью в совместительстве и политической ангажированности из-за ее участия в общественных мероприятиях.
В сентябре 2017 года Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло предписание главе ВРП Игорю Бенедисюку относительно председателя Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова за давление на Гольник. Сама судья просила предоставить ей правовую защиту.
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