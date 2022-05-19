Декан одного из харьковских вузов разоблачен на получении взятки

16:11 16 августа Киев, Украина

Правоохранители задержали декана одного из харьковских вузов, требовавшего взятку в размере 15 тыс. долларов за содействие в поступлении в аспирантуру.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: 7500 долларов предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации", - говорится в сообщении.

Первую часть неправомерной выгоды - 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля.



При получении 16 августа еще 4000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.



Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.