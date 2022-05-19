Декан одного из харьковских вузов разоблачен на получении взятки

Правоохранители задержали декана одного из харьковских вузов, требовавшего взятку в размере 15 тыс. долларов за содействие в поступлении в аспирантуру.
Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Первую часть неправомерной выгоды - 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля.
При получении 16 августа еще 4000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.
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