Действующие и бывшие зам. директора организовали коррупционную схему - порт "Южный" потерял 47 млн грн

11:11 28 октября Киев, Украина

Сотрудниками НАБУ в Одесской области задержаны должностные лица, которые подозреваются в разработке и внедрении коррупционной схемы, в результате использования которой порт "Южный" переплатил более 47 млн. грн. 

Об этом сообщили в НАБУ.

Речь идет об одном из заместителей директора, экс-заместителе директора, семи бывших директорах и двух сотрудницах коммерческих компаний. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата) УК Украины. Должностных лиц государственного предприятия задержали.

По данным следствия, один из действующих руководителей порта "Южный" вместе с экс-заместителем директора госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой порт незаконно переплатил 47,5 млн грн при закупке товаров.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц. Это позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки — от формирования потребности и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, чтобы обеспечить победу в торгах подконтрольным компаниям. В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Следствие велось с 2017 года. 