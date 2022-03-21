Действующие и бывшие зам. директора организовали коррупционную схему - порт "Южный" потерял 47 млн грн

Сотрудниками НАБУ в Одесской области задержаны должностные лица, которые подозреваются в разработке и внедрении коррупционной схемы, в результате использования которой порт "Южный" переплатил более 47 млн. грн.
Об этом сообщили в НАБУ.
Речь идет об одном из заместителей директора, экс-заместителе директора, семи бывших директорах и двух сотрудницах коммерческих компаний. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата) УК Украины. Должностных лиц государственного предприятия задержали.
По данным следствия, один из действующих руководителей порта "Южный" вместе с экс-заместителем директора госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой порт незаконно переплатил 47,5 млн грн при закупке товаров.
Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц. Это позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки — от формирования потребности и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, чтобы обеспечить победу в торгах подконтрольным компаниям. В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Следствие велось с 2017 года.
Об этом сообщили в НАБУ.
Речь идет об одном из заместителей директора, экс-заместителе директора, семи бывших директорах и двух сотрудницах коммерческих компаний. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата) УК Украины. Должностных лиц государственного предприятия задержали.
По данным следствия, один из действующих руководителей порта "Южный" вместе с экс-заместителем директора госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой порт незаконно переплатил 47,5 млн грн при закупке товаров.
Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц. Это позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки — от формирования потребности и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, чтобы обеспечить победу в торгах подконтрольным компаниям. В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Следствие велось с 2017 года.
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