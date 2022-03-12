Дебоширили и бегали голыми - с поезда сняли двух пассажирок

11:42 19 октября Киев, Украина

Поезд "Львов -Киев" совершил вынужденную остановку, из-за недопустимого поведения двух пассажиров. Две девушки 17 и 19 лет, распивали спиртные напитки, курили и бегали голыми по вагону.



Инцидент произошел около трех часов ночи 19 октября, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

"Юные пассажирки были пьяные, громко слушали музыку, кричали и бегали голые по вагону, а также курили, где хотели", - сообщил один из проводников поезда.

По словам начальника поезда, девушки настолько дико себя вели, что проводнику пришлось перевести пассажиров из соседнего купе в другой вагон. Когда замечания не помогли, начальник поезда решил, что нарушительниц необходимо высадить.



Девушки сами выходить не захотели, но после того, как прибыли полицейские, освободили вагон на станции "Шепетовка". Дебоширок доставили в местное отделение полиции. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Хулиганство.





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