Дарницкий район Киева поглотил смог торфяников

11:25 21 Сентябрь Киев, Украина



"20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории предприятия, по адресу ул. Ревуцкого, 41, что в Дарницком районе столицы. К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту происшествия пожарными было установлено, что Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве , в Дарницком районе вспыхнул пожар на свалке."20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории предприятия, по адресу ул. Ревуцкого, 41, что в Дарницком районе столицы. К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту происшествия пожарными было установлено, что горит свалка на площади 500 м.кв. Немедленно было проложено магистральную линию и представлены два ствола на тушение возгорания. Также привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" представлен ствол на тушение", — рассказали спасатели.



Утром 21 сентября запах гари, рассказывает киевлянка Оксана, только усилился. "Начала собирать ребенка в школу, дочь зашлась кашлем, страшно было выходить. Еще и туман. Впрочем, туман приходит, а запах горелого и дымка сохраняются", — говорит женщина.



В Дарницкой районной администрации сообщили что, в настоящее время продолжается тушение очагов пожара, расположенных за Бортнической станцией аэрации. Там вспыхнули торфяники.