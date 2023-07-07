ЦНС сообщает о резком росте пропаганды рф в Херсонской области

08:45 07 июля Киев, Украина

Во временно оккупированной части Херсонской области наблюдается резкий рост распространения российской пропаганды, как сообщает Центр национального сопротивления.

"Руководство россии активно увеличивает объем пропагандистских материалов, нацеленных на местное население временно оккупированных территорий Херсонской области. Главная цель противника заключается в том, чтобы усилить поддержку населения к оккупационным властям", - говорится в сообщении.

Пропагандистские материалы размещаются как в печатных изданиях, так и в подконтрольных оккупантам сообществах мессенджеров.



Среди основных тезисов, которые активно распространяются российскими пропагандистами, следующие:

"Руководство россии содействует повышению уровня жизни жителей региона."

"Экономический форум в Санкт-Петербурге демонстрирует сильные стороны Херсонской области и будет способствовать ее тесной интеграции с российской федерацией."

"Российские вузы с радостью примут абитуриентов из Херсонской области."

"Украина отказывается от своего исторического прошлого и пренебрегает наследием своих предков."

Таким образом, по данным ЦНС, пропагандисты нацелены на увеличение своего влияния на молодежь, привлечение ее к кремлевским проектам и стимулирование поступления в российские вузы.