Во временно оккупированной части Херсонской области наблюдается резкий рост распространения российской пропаганды, как сообщает Центр национального сопротивления.
Пропагандистские материалы размещаются как в печатных изданиях, так и в подконтрольных оккупантам сообществах мессенджеров.
Среди основных тезисов, которые активно распространяются российскими пропагандистами, следующие:
Среди основных тезисов, которые активно распространяются российскими пропагандистами, следующие:
- "Руководство россии содействует повышению уровня жизни жителей региона."
- "Экономический форум в Санкт-Петербурге демонстрирует сильные стороны Херсонской области и будет способствовать ее тесной интеграции с российской федерацией."
- "Российские вузы с радостью примут абитуриентов из Херсонской области."
- "Украина отказывается от своего исторического прошлого и пренебрегает наследием своих предков."
Таким образом, по данным ЦНС, пропагандисты нацелены на увеличение своего влияния на молодежь, привлечение ее к кремлевским проектам и стимулирование поступления в российские вузы.
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