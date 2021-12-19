"Чудо-препараты": в Кировограде распространяли психотропы под видом таблеток для похудения 

12:31 15 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили деятельность преступной группы, которая под видом таблеток для похудения сбывала психотропные вещества.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.



Во время обысков, которые проводились одновременно по шести адресам в Кировограде, правоохранители обнаружили и изъяли несколько тысяч банок и блистеров с десятками различных наименований медицинских препаратов, чеки о денежных переводах, записные книжки с данными клиентов, оргтехнику, пластиковые платежные карточки, наличные средства, полученные от продажи психотропов.



Сообщается, что "бизнесом" занимались пять граждан. По материалам следствия, продавцы наркотиков находили лиц, готовых приобрести очень эффективный препарат, якобы способный помочь им стать стройнее, и отсылали клиентам таблетки после получения предоплаты.

"Обнаруженные в ходе обысков медицинские препараты в Украине отнесены к перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и запрещены для немедицинского употребления", - уточняют в полиции.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



"Драг-диллерам" грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.