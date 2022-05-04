Чудом выжил. В ДТП на Хмельнитчине погибло трое пассажиров, один оказался полностью цел

Спасатели с трудом смогли достать тела трех погибшив в следствие ДТП человек. Четвертый пассажир выжил и после осмотра медиков самостоятельно отправился домой.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как выяснилось на момент ДТП в салоне автомобиля Volkswagen Passat В5 находились четверо граждан. На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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