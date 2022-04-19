Чудом остался жив: мужчина выпал с восьмого этажа и упал на соседскую антенну

16:12 20 июля Киев, Украина

Во время распития спиртных напитков и перебранки с сожительницей, мужчина выпал с окна восьмого этажа и упал на соседскую антенну, находящуюся этажем ниже. Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 июля в Черновцах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве заявили, женщина сообщила, что на ее антенне на седьмом этаже сидит незнакомец.

Прибыв на место, инспекторы патрульной полиции помогли жителю безопасно перелезть в квартиру.

По словам мужчины, он выпивал, а потом во время конфликта с сожительницей выпал из окна. К счастью, приземлился на антенну соседки.

Все обошлось без трагических последствий. Мужчина находится под наблюдением медиков.