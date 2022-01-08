Чуда не произошло: в Карпатах нашли тело туриста, пропавшего еще в феврале

07:38 28 Апрель Киев, Украина

В Карпатах у подножия class="word">горы Жид - Магура было найдено тело туриста из Киева , заблудившегося еще 13 февраля.

Об этом сообщает ГСЧС Закарпатской области.

"К сожалению, чуда, на которое все так надеялись, не произошло ... 27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба еще 13 февраля. Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости друзья заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли в темноте друг друга ... На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поисковые работы второго продолжались 21 день, до 5 марта", - сказано в сообщении.

Теперь же, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски, и сегодня погибшего нашли в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.