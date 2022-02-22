Чубаров рассказал о том, как идет судебный процесс

18:49 26 Май Киев, Украина

На аннексированной территории Крыма , оккупационные власти отправляют за решетку всех, кто выступает против политики России.

Особенно остро это касается крымских татар. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорит о постоянных гонениях со стороны пророссийских властей. Ему грозят 9 годами лишения свободы в колонии. Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году, когда он выступал за целостность Украины. Главе Меджлиса назначили адвоката.

“Такое впечатление, что мы были организаторами и участниками целых военных баталий. А речь идёт о митинге в защиту территориальной целостности Украинского государства. Ну, это говорит лишь о том, что они будут пытаться преследовать всех тех, кто выступает против российской агрессии,” – прокомментировал ситуацию сам Чубаров.

О том, насколько “справедливы” российские “суды” и как обращаются с политзаключенными крымскими татарами, свидетельствует состояние Сервета Газиева. Он проходит обвиняемым по делу «Хизб ут-Тахрир».

Прибывая в колонии РФ, у Газиева обострились хронические заболевания почек и сердца. При этом состояние “подсудимого” на столько критично, что на последних 5-ти заседаниях суда, ему приходилось вызывать скорую, а врачи говорили о строгом постельном режиме для больного. Сегодня, из-за состояния здоровья, Газиев уже не может присутствовать на заседаниях суда по собственному делу, что является нарушением его гражданских прав. Впрочем, ни состояние здоровья, ни нарушение прав Газиева не беспокоят пророссийский “суд”, который продолжает дело политзаключенного без его участия.