Чтоб не возвращать долг, женщина наняла для убийства бывшего мужа киллера

11:50 07 августа Киев, Украина

Жительница Волыни организовала заказное убийство бывшего супруга, которому должна была крупную сумму денег. Полиция вмешалась в данный процесс и организовала инсценировку убийства мужчины.



Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.



В сообщении отмечается: "Чтобы спасти жизнь мужчине и предотвратить его убийство, оперативники и следователи провели полицейскую спецоперацию вчера, 6 августа. Поэтому полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".



Во время обусловленной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".



"Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура", - резюмировали в Нацполиции.