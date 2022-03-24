Чрезвычайная ситуация во Львове и задержка железнодорожных перевозок в его направлении

Погодные условия, которые вчера во второй половине дня парализовали весь Львов, стали причиной временной приостановки некоторых рейсов "Укрзализныци".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По данным компании, с задержкой отправились поезда:
- №22 Трускавец - Харьков (задержка составила 1:00)
- №3 Ужгород - Запорожье (задержка составила 28 минут);
- №232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 52 минуты)
- № 110 Львов - Херсон (задержка составила 7 минут)
- № 749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 40 минут).
Также скоростной поезд "Интерсити" Киев-Львов №743 задерживается более чем на час. Согласно сообщениям машиниста, отсутствует напряжение в контактном центре.
Кроме того, "Прикарпатский экспресс" изменил маршрут вокруг Львова на Пидзамче - Подборцы - Дубляны вместо Пидзамче - Дубляны.
По данным компании, с задержкой отправились поезда:
- №22 Трускавец - Харьков (задержка составила 1:00)
- №3 Ужгород - Запорожье (задержка составила 28 минут);
- №232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 52 минуты)
- № 110 Львов - Херсон (задержка составила 7 минут)
- № 749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 40 минут).
Также скоростной поезд "Интерсити" Киев-Львов №743 задерживается более чем на час. Согласно сообщениям машиниста, отсутствует напряжение в контактном центре.
Кроме того, "Прикарпатский экспресс" изменил маршрут вокруг Львова на Пидзамче - Подборцы - Дубляны вместо Пидзамче - Дубляны.
Во Львове объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. По информации мэра Львова Андрея Садового в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков. Повалены 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий.
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