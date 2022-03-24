Чрезвычайная ситуация во Львове и задержка железнодорожных перевозок в его направлении

10:29 26 июня Киев, Украина

Погодные условия, которые вчера во второй половине дня парализовали весь Львов , стали причиной временной приостановки некоторых рейсов "Укрзализныци".





По данным компании, с задержкой отправились поезда:



- №22 Трускавец - Харьков



- №3 Ужгород - Запорожье (задержка составила 28 минут);



- №232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 52 минуты)



- № 110 Львов - Херсон (задержка составила 7 минут)



- № 749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 40 минут).



Также скоростной поезд "Интерсити" Киев-Львов №743 задерживается более чем на час. Согласно сообщениям машиниста, отсутствует напряжение в контактном центре.



Кроме того, "Прикарпатский экспресс" изменил маршрут вокруг Львова на Пидзамче - Подборцы - Дубляны вместо Пидзамче - Дубляны. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".- №22 Трускавец - Харьков (задержка составила 1:00)- №3 Ужгород - Запорожье (задержка составила 28 минут);- №232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 52 минуты)- № 110 Львов - Херсон (задержка составила 7 минут)- № 749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 40 минут).Также скоростной поезд "Интерсити" Киев-Львов №743 задерживается более чем на час. Согласно сообщениям машиниста, отсутствует напряжение в контактном центре.Кроме того, "Прикарпатский экспресс" изменил маршрут вокруг Львова на Пидзамче - Подборцы - Дубляны вместо Пидзамче - Дубляны.

Во Львове объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. По информации мэра Львова Андрея Садового в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков. Повалены 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий.