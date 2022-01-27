Чопский погранотряд задержал на границе со Словакией гражданина РФ

По информации Госпогранслужбы от 12 сентября, бойцами Чопского погранотряда на Закарпатье был задержан российский гражданин. Задержание произошло в момент попытки нелегального пересечения границы Украины в сторону Словакии. Пограничникам довелось использовать при задержании служебную собаку. Нарушитель пытался оказать сопротивление.

Указано, что неизвестного обнаружили в лесу вчера около полудня, вблизи населенного пункта Княгиня Великоберезнянского района. В тот момент, когда мужчину заметил пограничный наряд, он как раз пытался преодолеть заградительный забор.

"Увидев военнослужащих, мужчина обратился в бегство. Его остановили за несколько сот метров от государственной границы с помощью служебной собаки. Он пытался сопротивляться, но был задержан. При себе беглец имел паспорт гражданина России и рассказал, что намеревался добраться до Великобритании в поисках лучших условий жизни", – говорится в сообщении.

Россиянина доставили в пограничное подразделение. Его привлекут к административной ответственности по статьям о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы (ч.1 ст.204-1, ст.).

Ранее в Харьковской области пограничники задержали россиянок с партией медоборудования. Они спрятали приборы в обшивке автомобиля, а также в объемные куртки и выглядели неестественно тучными.

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