Число жертв землетрясения в турецком Измире увеличилось

О последствиях произошедшего вчера землетрясения сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD). В результате подземных толчков на западном побережье Турции погибло 20 человек, около 800 человек были травмированы.
Отмечается, что завершены поисково-спасательные работы в 4 из 17 разрушенных зданий Измира.
Агентство также представило данные о 211 афтершоках, 23 из которых имели магнитуду более 4.
Напомним, землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, и продлилось 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.
Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
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