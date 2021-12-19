Число жертв взрыва в Новой Одессе увеличилось. Видео

12:16 28 Ноябрь Киев, Украина

В Новой Одессе продолжаются спасательные работы на месте разрушенного в результате взрыва дома. Спасатели не теряют надежды и ведут разбор завалов. Сегодня ночью удалось обнаружить тело еще одного погибшего. До этого вчера днем извлекли тело погибшей женщины, а также в больнице скончался мужчина, который был эвакуирован. Еще трое пострадавших были госпитализированы с незначительными травмами.

Работа разбору разрушенных квартир не прекращается ни на минуту. Для поиска людей, которые еще могут находиться под завалами, привлечены кинологи с их обученными собаками.

На месте разрушения трудятся 211 чрезвычайников и 44 единицы спецтехники. Для обеспечения обогрева, питания и отдыха спасателей развернуты палатки ГСЧС и Красного Креста. Защиту дома от мародеров и сохранение порядка обеспечивает Нацполиция.

Напомним, что взрыв в пятиэтажном доме в Новой Одессе произошел вчера, 27 ноября. Взрывом полностью разрушены четыре угловые квартиры.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследуется нарушение правил пожарной или техногенной безопасности, которое привело к гибели людей.