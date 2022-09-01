Число жертв ракетного удара россиян по Харькову возросло до 21

В Харькове до 21 выросло количество жертв ракетного удара по жилому дому и общежитию 17 и 18 августа, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Напомним, что вечером 17 августа российские кафиры нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. В результате этого здание было полностью разрушено, вспыхнул пожар.
18 августа утром россияне снова ударили ракетами по городу, два человека погибли, 18 получили ранения. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития. В результате погиб 11-летний мальчик.
Мэр Харькова Игорь Терехов 19 августа объявил траур о жертвах очередного теракта рф.
18 августа утром россияне снова ударили ракетами по городу, два человека погибли, 18 получили ранения. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития. В результате погиб 11-летний мальчик.
Мэр Харькова Игорь Терехов 19 августа объявил траур о жертвах очередного теракта рф.
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