Число жертв ракетного удара россиян по Харькову возросло до 21

19:05 19 августа Киев, Украина

Харькове до 21 выросло количество жертв ракетного удара по жилому дому и общежитию 17 и 18 августа, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

“В доме в Салтовском районе уже 16 погибших. Спасатели достали тело 50-летней женщины. Последним найдено тело, вероятно, мужчины, это устанавливается. В Слободском районе поисково-спасательные работы завершились. Окончательная цифра – пять погибших”, – рассказал Чубенко.

Напомним, что вечером 17 августа российские кафиры нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. В результате этого здание было полностью разрушено, вспыхнул пожар.



18 августа утром россияне снова ударили ракетами по городу, два человека погибли, 18 получили ранения. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития. В результате погиб 11-летний мальчик.



Мэр Харькова Игорь Терехов 19 августа объявил траур о жертвах очередного теракта рф.