Число жертв обстрела гуманитарной колонны увеличилось. В Запорожье траур

07:34 01 октября Киев, Украина

Число погибших в результате ракетных ударов по гуманитарной колонне в Запорожье 30 сентября возросло до 30. Возросло и количество раненых - их 88. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"30 погибших и 88 раненых в результате очередного военного преступления России в Запорожье. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка", - сообщает Клименко.

Среди погибших и раненых есть полицейские.

"Есть потери и среди полицейских. Погиб 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований. Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии. Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок. Вместе с министром Денисом Монастырским посетили раненых сотрудников полиции в больнице и поблагодарили их за службу", - говорится в сообщении.

На месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов.

"Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства. Возглавляет полицейское документирование начальник управления по организации расследования преступлений, совершенных во время военных конфликтов, Главного следственного управления Национальной полиции Украины", - добавил Клименко.

В Запорожье 1 октября объявлено траурным днем.

Напомним, российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников или отвезти помощь.

Утром было известно о 23 погибших и 28 раненых мирных жителях Запорожья.