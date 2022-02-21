Число погибших в результате шторма в Бразилии возросло до 152 человек

06:22 21 Февраль Киев, Украина

Число погибших в результате проливных дождей, вызвавших внезапные наводнения и оползни в бразильском городе Петрополис, возросло до 152 человек.



Об этом сообщили местные власти.



Полиция сообщила, что 165 человек остаются пропавшими без вести после шторма, который произошел во вторник. По словам властей, маловероятно, что под обломками найдут кого-то еще живым.



По словам полиции, число пропавших без вести уменьшается по мере того, как опознают все больше тел, а семьям удается найти живых и здоровых родственников, которые, как они опасались, потерялись в хаосе после урагана.



На данный момент опознано 124 тела, в том числе 28 детей.



Вторник стал последним из серии смертоносных штормов, обрушившихся на Бразилию, которые, по мнению экспертов, усугубляются изменением климата.

За последние три месяца более 200 человек погибли в результате сильных ливней, в основном в юго-восточном штате Сан-Паулу и северо-восточном штате Баия, а также в Петрополисе.



Последний шторм превратил улицы Петрополиса в бурные реки, которые смыли деревья, автомобили и автобусы, а также вызвали смертельные оползни в бедных кварталах на склонах холмов, окружающих город с населением 300 000 человек.



Петрополис находится примерно в 60 км к северу от Рио-де-Жанейро.



На данный момент город восстановил более 300 автомобилей, смытых наводнением, которые были «разбросаны по городу, перекрывая улицы и тротуары или были смыты в реки», сообщили в мэрии.