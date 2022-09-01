Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Харькове возросло до 12

19:37 18 августа Киев, Украина





Такие данные по состоянию на 15 часов 18 августа сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Харьковской области.



Из-под завалов достали четыре человека: все они получили разную тяжесть травм. В общей сложности травмы получили 20 человек. В результате ракетного удара российских оккупантов по трехэтажному жилому зданию в Харькове вечером 17 августа погибли 12 человек.Такие данные по состоянию на 15 часов 18 августа сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Харьковской области.Из-под завалов достали четыре человека: все они получили разную тяжесть травм. В общей сложности травмы получили 20 человек.

“Все погибшие являются гражданскими, многие из них пожилые и с инвалидностью. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным домом нет”, - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 17 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. В результате этого здание было полностью разрушено, вспыхнул пожар.



18 августа утром россияне снова ударили ракетами по городу, два человека погибли, 18 получили ранения. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития. В результате погиб 11-летний мальчик.



Мэр Харькова Игорь Терехов 19 августа объявил траур о жертвах очередного теракта рф.