Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Харькове возросло до 12

В результате ракетного удара российских оккупантов по трехэтажному жилому зданию в Харькове вечером 17 августа погибли 12 человек.
Такие данные по состоянию на 15 часов 18 августа сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Харьковской области.
Из-под завалов достали четыре человека: все они получили разную тяжесть травм. В общей сложности травмы получили 20 человек.
Такие данные по состоянию на 15 часов 18 августа сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Харьковской области.
Из-под завалов достали четыре человека: все они получили разную тяжесть травм. В общей сложности травмы получили 20 человек.
Напомним, что вечером 17 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. В результате этого здание было полностью разрушено, вспыхнул пожар.
18 августа утром россияне снова ударили ракетами по городу, два человека погибли, 18 получили ранения. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития. В результате погиб 11-летний мальчик.
Мэр Харькова Игорь Терехов 19 августа объявил траур о жертвах очередного теракта рф.
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