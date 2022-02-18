Число погибших в результате оползней в Бразилии возросло до 94 человек

09:00 17 Февраль Киев, Украина

Спасатели и городские власти в бразильском горном городе Петрополис говорят, что число погибших в результате оползней, вызванных проливным дождем, возросло до 94 человек.



Мэр Петрополиса Рубенс Бомтемпо заявил журналистам, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели и волонтеры продолжают искать людей среди обломков. Власти говорят, что удалось спасти 24 человека.



Город, расположенный в 68 км к северу от Рио-де-Жанейро, во вторник пострадал от проливных дождей, превративших улицы в реки. Местное метеорологическое агентство MetSul сообщило, что в некоторых частях Петрополиса менее чем за шесть часов выпало почти 26 сантиметров

осадков — больше, чем ожидалось за весь февраль.

Поток разрушил дома в районах на склонах холмов и смыл автомобили. Чиновники говорят, что 80 домов были разрушены.

Розилен Вирджилио, жительница Петрополиса, плакала, рассказывая о своем опыте.

«Там была женщина, кричащая: «Помогите! Вытащите меня отсюда!» Но мы ничего не могли сделать. Вода хлынула, грязь хлынула», — сказала она Associated Press. «С нашим городом, к сожалению, покончено».

По словам официальных лиц, около 400 перемещенных лиц были размещены в приютах, в основном в школах. Благотворительные организации

призвали пожертвовать матрасы, одеяла, продукты питания, воду, одежду и маски для пострадавших.