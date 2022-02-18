Число погибших в результате оползней в Бразилии возросло до 94 человек

Спасатели и городские власти в бразильском горном городе Петрополис говорят, что число погибших в результате оползней, вызванных проливным дождем, возросло до 94 человек.
Мэр Петрополиса Рубенс Бомтемпо заявил журналистам, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели и волонтеры продолжают искать людей среди обломков. Власти говорят, что удалось спасти 24 человека.
Город, расположенный в 68 км к северу от Рио-де-Жанейро, во вторник пострадал от проливных дождей, превративших улицы в реки. Местное метеорологическое агентство MetSul сообщило, что в некоторых частях Петрополиса менее чем за шесть часов выпало почти 26 сантиметров
Мэр Петрополиса Рубенс Бомтемпо заявил журналистам, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели и волонтеры продолжают искать людей среди обломков. Власти говорят, что удалось спасти 24 человека.
Город, расположенный в 68 км к северу от Рио-де-Жанейро, во вторник пострадал от проливных дождей, превративших улицы в реки. Местное метеорологическое агентство MetSul сообщило, что в некоторых частях Петрополиса менее чем за шесть часов выпало почти 26 сантиметров
осадков — больше, чем ожидалось за весь февраль.
Поток разрушил дома в районах на склонах холмов и смыл автомобили. Чиновники говорят, что 80 домов были разрушены.
Розилен Вирджилио, жительница Петрополиса, плакала, рассказывая о своем опыте.
По словам официальных лиц, около 400 перемещенных лиц были размещены в приютах, в основном в школах. Благотворительные организации
призвали пожертвовать матрасы, одеяла, продукты питания, воду, одежду и маски для пострадавших.
Ранее в среду пожарная служба Рио-де-Жанейро сообщила, что более 180 пожарных, солдат и других спасателей прибыли на место происшествия, прочесывая грязь в поисках выживших. На видео, опубликованном в социальных сетях, видны значительные повреждения.
В своем аккаунте в Твиттере президент Жаир Болсонару, сообщил, что он разговаривал с министром регионального развития Рожерио Мариньо и министром экономики Пауло Гедесом, чтобы оказать помощь городу.
С декабря проливные дожди вызвали смертоносные наводнения и оползни на северо-востоке Бразилии и в штате Сан-Паулу, что угрожает задержкой сбора урожая в регионе Среднего Запада и ненадолго вынуждает приостановить добычу полезных ископаемых в штате Минас-Жерайс.
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