Число мошенничеств увеличилось на треть - полиция

09:35 21 ноября Киев, Украина

Количество мошенничеств с начала года увеличилось практически на 30% по сравнению с прошлым годом. Мошенники начали адаптировать свои схемы под ситуацию в стране.

Об этом рассказала представитель Нацполиции Украины Марьяна Рева.



Это ситуации, связанные и с военным положением, и с поиском родных, пояснила Рева. В общем, этих схем много. Одна из самых распространенных – это аренда жилья.

“Схема мошенничества с жильем была одной из наиболее распространенных в начале войны, когда многие из прифронтовых населенных пунктов ринулись в западную часть государства в поисках жилья. Искали через сайты объявлений квартиры, и было много случаев, когда людей обманывали. Мы все эти моменты освещали", – сказала Рева.

По ее словам, в первую очередь люди должны сами себя обезопасить. Понимать, что жулики, в том числе, еще и психологи.

"Если мы говорим о телефонных мошенниках, то во время разговора они чувствуют, готовы ли вы или нет попасть на крючок", - объяснила представитель Нацполиции.

По ее словам, почти вдвое увеличилось количество онлайн-мошенничеств. Это, в частности, перевод средств через фишинговые сайты, кража данных, предоставление своих контактов, реквизитов банковских счетов, паролей и прочего.



Впоследствии полицейские начали получать уведомления о мошенничествах с поиском родных.

"Люди почему-то не обращаются в правоохранительные органы, не сообщают, что их родные не выходят на связь, а выставляют информацию в соцсетях. В своем горе люди не понимают, что не могут мыслить хладнокровно, трезво, начинают писать в соцсетях посты, предоставляя всю информацию: ФИО, номера телефонов, адрес, все возможные контакты”, - сказала Рева.

Мошенники начинают звонить по телефону и предлагать за вознаграждение предоставить информацию о пропавшем. Или даже предложить с ним поговорить, будто он находится у них в плену, притворяются разными лицами. И люди перечисляют деньги. А потом понимают, что попали на крючок мошенников. В таком случае обязательно нужно обращаться, в первую очередь, в полицию.

“И когда вы стали жертвой, и когда вы разыскиваете своих родных. У вас возьмут биологические образцы, если вы родственник прямой линии, чтобы иметь возможность идентифицировать разыскиваемое лицо. Это огромный сложный процесс. По телефону вам никто не сможет рассказать и показать, где кто находится”, — объяснила представитель Нацполиции.

По ее словам, есть универсальное правило: всегда проверять информацию и дать себе время на успокоиться.

“Эту первую эмоцию, которую люди поймали во время общения с мошенниками, подавить, успокоиться, позвонить по возможности тому, кто якобы попал в беду. Дать себе отсрочку по времени, чтобы проверить реквизиты или благотворительные сборы средств, найти отзывы об этих лицах", — отметила Рева.

Надо самим критично относиться к любой информации, объяснила она. По ее словам, очень эффективно работает киберполиция.