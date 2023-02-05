Число гражданских жертв российской армии в Донецкой области - ОВА

10:39 05 февраля Киев, Украина

За минувшие сутки жертвами российских обстрелов в Донецкой области стали четыре человека, еще 11 пострадали. Об этом 5 февраля сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 4 февраля стало известно о четырех жителях Донеччины, убитых россиянами: троих в Бахмуте и одном в Ямполе. Еще 11 человек в области получили ранения", - уточнил он.

Всего с начала военного вторжения рф в Донецкой области погибли 1350 гражданских и 2994 получили ранения. Эти цифры не учитывают Мариуполь и Волноваху, где в настоящее время невозможно установить точное количество жертв.

Напомним, за сутки 3 февраля войска рф 47 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб и трое получили ранения.