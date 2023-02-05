Число гражданских жертв российской армии в Донецкой области - ОВА

За минувшие сутки жертвами российских обстрелов в Донецкой области стали четыре человека, еще 11 пострадали. Об этом 5 февраля сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Всего с начала военного вторжения рф в Донецкой области погибли 1350 гражданских и 2994 получили ранения. Эти цифры не учитывают Мариуполь и Волноваху, где в настоящее время невозможно установить точное количество жертв.
Напомним, за сутки 3 февраля войска рф 47 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб и трое получили ранения.
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