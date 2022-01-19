Чиновников "Укргаздобычи" уличили в вымогательстве

Служба безопасности Украины разоблачила должностные лица предприятия с государственными корпоративными правами АО «Укргаздобыча».
Как сообщил пресс-центр СБУ , чиновники требовали 400 тыс. грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.
По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов «Укргаздобычи».
Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн. грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.
По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов «Укргаздобычи».
Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн. грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.
Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали с поличным во время получения неправомерной выгоды на общую сумму – 400 тыс. грн.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
«Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы», – резюмировали в СБУ.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
«Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы», – резюмировали в СБУ.
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