Чиновников "Укргаздобычи" уличили в вымогательстве

12:03 18 Январь Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила должностные лица предприятия с государственными корпоративными правами АО «Укргаздобыча»





По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов «Укргаздобычи».



Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн. грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров. Как сообщил пресс-центр СБУ , чиновники требовали 400 тыс. грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов «Укргаздобычи».Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн. грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.

«Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить им взятку за «мгновенное» подписание дополнительного соглашения и перенесение сроков исполнения основного договора», – заявили в пресс-службе.

Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали с поличным во время получения неправомерной выгоды на общую сумму – 400 тыс. грн.



Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



«Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы», – резюмировали в СБУ.