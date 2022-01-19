Чиновников "Укргаздобычи" уличили в вымогательстве

12:03 18 Январь Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила должностные лица предприятия с государственными корпоративными правами АО «Укргаздобыча».
 
Как сообщил пресс-центр СБУ , чиновники требовали 400 тыс. грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.

По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов «Укргаздобычи».

Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн. грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.
«Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить им взятку за «мгновенное» подписание дополнительного соглашения и перенесение сроков исполнения основного договора», – заявили в пресс-службе.
Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали с поличным во время получения неправомерной выгоды на общую сумму – 400 тыс. грн.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы», – резюмировали в СБУ.