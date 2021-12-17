Чиновники "Укргаздобычи" обвиняются в хищении более 100 тонн дизельного топлива

К незаконной деятельности, связанной с махинациями в использовании горюче-смазочных материалов, привлечены 26 бывших и настоящих сотрудников АО "Укргаздобыча".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что в течение двух лет организаторы присваивали дизельное топливо, которое выделялось для технологического транспорта и специальной техники. Для официальной отчетности злоумышленники формировали заведомо неправдивые официальные документы.
Задокументировано, что участники группы присвоили почти 100 тонн дизельного топлива, рыночной стоимостью примерно 3 млн грн. Прямые убытки АО "Укргаздобыча" составляют - более 830 тыс. грн. Продукцию злоумышленники реализовывали за наличные.
В рамках досудебного расследования 26 лицам, в том числе действующим и бывшим работникам структурного подразделения АО "Укргаздобыча", сообщили о подозрении в совершении особо тяжких уголовных преступлений. Часть подозреваемых признала свою вину и добровольно возместила убытки АО "Укргаздобыча".
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