Чиновники пытались продать 15 тысяч пачек сигарет, предназначенных для армии - ГБР

12:59 22 июня Киев, Украина

Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении двух чиновников, которые решили продать 15 тысяч пачек сигарет, предназначавшихся украинской армии.



Согласно информации, опубликованной ГБР, начальник продовольственной службы подделывал данные о предполагаемой выдаче сигарет военнослужащим, которые якобы поступали в воинскую часть в течение 2022 года.

Его сообщник нашел покупателя, которому были проданы 15 тысяч пачек сигарет по сниженной цене. Во время передачи товара фигуранты были задержаны сотрудниками ГБР.



/>Сигареты были изъяты правоохранительными органами, а суд принял решение о наложении ареста на подозреваемых. После проведения необходимых следственных действий сигареты будут возвращены военным.



Начальник продовольственной службы обвиняется в хищении военного имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (часть 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины). Его сообщник обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в хищении военного имущества (части 4, 5 статьи 27, часть 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины).