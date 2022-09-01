Чиновники из Минобороны наживались на военных контрактах

11:58 30 августа Киев, Украина

Полицейские задержали представителей Министерства обороны Украины, которые занимались заключением договоров с иностранными поставщиками. Для получения прибыли предатели зарегистрировали офшорку, через которую проводили контракты.





По данным следствия, к организации схемы причастны два гражданина Украины - основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат.

"Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро", - говорится в сообщении.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ.



В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 евро, "черновые" записи, документацию.



Теперь преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. И они точно получат своё! Война — это не повод закрывать глаза на коррупцию.