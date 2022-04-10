Чиновники Харьковского горсовета подозреваются в отмывании денежных средств при закупках продуктов питания для детских садов

13:52 12 июля Киев, Украина

Горсовет Харькова подвергся обыскам. Несколько высокопоставленных чиновников подозреваются в разработке и участии преступной схемы по отмыванию денежных средств на организации продуктов питания в детские сады города и области.

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.



По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные учреждения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий. Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.



"Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов становились именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов", – говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что в течение 2018–2020 года в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова, по завышенным ценам поставлялись молоко, сыр и масло. Сумма незаконно присвоенных злоумышленниками бюджетных средств составляет более 5 млн грн.



9 июля правоохранители провели более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.



Открыто уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.