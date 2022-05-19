Чиновник Харьковской ОГА отправился в тюрьму

Харьковский чиновник сел на 7 лет.
Высшим антикоррупционным судом 19 мая объявлен обвинительный приговор бывшему начальнику Департамента капитального строительства Харьковской ОГА, который в августе 2020 года был разоблачен на подстрекательстве к предоставлению взятки в сумме 1,320 млн гривен.
Отмечается, что чиновник, в прошлом занимавший должность в управлении ТЭК, решил убедить представителя лица, нуждавшегося в присоединении электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью дальнейшей передачи руководству АО Харьковоблэнерго.
Отмечается, что чиновник, в прошлом занимавший должность в управлении ТЭК, решил убедить представителя лица, нуждавшегося в присоединении электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью дальнейшей передачи руководству АО Харьковоблэнерго.
По приговору суда бывшему главе департамента Харьковской ОГА назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с лишением шестого ранга госслужащего и с лишением на три года права занимать должности в органах государственной власти.
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