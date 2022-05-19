Чиновник Харьковской ОГА отправился в тюрьму

14:03 19 мая Киев, Украина

Харьковский чиновник сел на 7 лет.

Высшим антикоррупционным судом 19 мая объявлен обвинительный приговор бывшему начальнику Департамента капитального строительства Харьковской ОГА, который в августе 2020 года был разоблачен на подстрекательстве к предоставлению взятки в сумме 1,320 млн гривен.



Отмечается, что чиновник, в прошлом занимавший должность в управлении ТЭК, решил убедить представителя лица, нуждавшегося в присоединении электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью дальнейшей передачи руководству АО Харьковоблэнерго.

"Стоимость услуг по подключению чиновник оценил из расчета 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей. Он был задержан сразу после получения 1,320 млн гривен оговоренных средств", - говорится в сообщении.

По приговору суда бывшему главе департамента Харьковской ОГА назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с лишением шестого ранга госслужащего и с лишением на три года права занимать должности в органах государственной власти.