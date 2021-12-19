Чиновник Харьковского ОГА пойман на взятке в 1,3 млн грн

16:29 04 Август Киев, Украина

Директор одного из департаментов Харьковского ОГА занимал должность 10 дней и в итоге попался на взятке в размере 1,32 миллиона гривен.

За деньги чиновник обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети.



Подозреваемый – директор департамента капитального строительства ОГА Андрей Винниченко, который до этого руководил управлением топливно-энергетического комплекса.



Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

“Стоимость своей “помощи” чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности”, – сообщили в НАБУ.

Глава ХОГА Алексей Кучер также прокомментировал ситуацию: “Наша позиция бескомпромиссная: правонарушитель должен понести наказание, если его вина будет доказана судом. Харьковская ОГА и я, как ее председатель, декларируем нулевую толерантность к коррупции, и я заявляю, что мы будем всячески содействовать силовикам. Областная государственная администрация никогда не будет на стороне правонарушителей”.

Отметим, в бюро не называют фамилию задержанного, однако СМИ уточнили, что речь идет о директоре департамента капитального строительства Андрее Винниченко, которого назначили на должность 10 дней назад.