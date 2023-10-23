Чиновник Антимонопольного комитета погорел на взятке

15:20 23 октября Киев, Украина





Об этом пишет



Киберспециалисты совместно с Нацполицией задержали фигуранта в Киеве. Сотрудник АМКУ отдела исследований и расследований разработал схему получения денег от предпринимателей.



Он потребовал взятки с представителей коммерческих структур. Обещал не объявлять о нарушении антимонопольного законодательства и не применять санкции в отношении предпринимателей.



В частности, госслужащий требовал деньги из компании, занимающейся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ) . Госслужащий там требовал взятки, чтобы "закрыть глаза" на нарушение предпринимателей.Об этом пишет СБУ на своем сайте.Киберспециалисты совместно с Нацполицией задержали фигуранта в Киеве. Сотрудник АМКУ отдела исследований и расследований разработал схему получения денег от предпринимателей.Он потребовал взятки с представителей коммерческих структур. Обещал не объявлять о нарушении антимонопольного законодательства и не применять санкции в отношении предпринимателей.В частности, госслужащий требовал деньги из компании, занимающейся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8

тысяч долларов работник АМКУ обещал руководителю предприятия не штрафовать его за нарушение.

Сотрудники СБУ зафиксировали, как чиновник получил первую часть взятки, и задержали ее "на горячем" во время передачи второй части.



Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.