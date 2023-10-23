Чиновник Антимонопольного комитета погорел на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). Госслужащий там требовал взятки, чтобы "закрыть глаза" на нарушение предпринимателей.
Об этом пишет СБУ на своем сайте.
Киберспециалисты совместно с Нацполицией задержали фигуранта в Киеве. Сотрудник АМКУ отдела исследований и расследований разработал схему получения денег от предпринимателей.
Он потребовал взятки с представителей коммерческих структур. Обещал не объявлять о нарушении антимонопольного законодательства и не применять санкции в отношении предпринимателей.
В частности, госслужащий требовал деньги из компании, занимающейся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8
Об этом пишет СБУ на своем сайте.
Киберспециалисты совместно с Нацполицией задержали фигуранта в Киеве. Сотрудник АМКУ отдела исследований и расследований разработал схему получения денег от предпринимателей.
Он потребовал взятки с представителей коммерческих структур. Обещал не объявлять о нарушении антимонопольного законодательства и не применять санкции в отношении предпринимателей.
В частности, госслужащий требовал деньги из компании, занимающейся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8
тысяч долларов работник АМКУ обещал руководителю предприятия не штрафовать его за нарушение.
Сотрудники СБУ зафиксировали, как чиновник получил первую часть взятки, и задержали ее "на горячем" во время передачи второй части.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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