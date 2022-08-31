Четырех жителей Мелитополя вывезли под москву, чтобы приговорить к пожизненному

б этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей.

"Ночью пришли новости, что 4 жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в Лефортово СИЗО в москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории россии. Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные методы врага на оккупированной территории"- Федоров.