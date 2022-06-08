Четырех жителей Донбасса приговорили к 15 годам за госизмену

11:22 08 июня Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Ивано-Франковский городской суд признал виновными четырех граждан Украины в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии россии. Каждого из мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что осужденные – трое стрелков и пулеметчик 115 полка 3 батальона 2 роты 2 взвода армии так называемой "ДНР", будучи гражданами Украины, перешли на сторону врага в условиях военного положения. Они участвовали в подготовке к проведению боевых действий захватчиков против Украины. Также осужденные признавали правомерной вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году и временную оккупацию части территории нашего государства”, – говорится в сообщении.

Известно, что в марте 2022 все четверо мужчин прибыли на территорию Харьковской области для дальнейшей оккупации территории Украины вооруженными силами России.



Там с боевым оружием и документами граждан так называемой ДНР их задержали военнослужащие Вооруженных сил Украины.