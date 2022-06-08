Четырех жителей Донбасса приговорили к 15 годам за госизмену

Ивано-Франковский городской суд признал виновными четырех граждан Украины в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии россии. Каждого из мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Известно, что в марте 2022 все четверо мужчин прибыли на территорию Харьковской области для дальнейшей оккупации территории Украины вооруженными силами России.
Там с боевым оружием и документами граждан так называемой ДНР их задержали военнослужащие Вооруженных сил Украины.
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