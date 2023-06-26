Четырех обвиняемых в убийстве ветерана АТО Сармата выпустили из-под стражи

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве – Матюшина, Ломаку, Обухова и Владимеренкова – задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их. Следствие считает, что в спину ветерану АТО выстрелил экс-боец "Торнадо" Матюшин.В течение 2018–2019 годов полиция задержала еще трех подозреваемых – Сигиду, Бродского и Власюка, их считают организаторами убийства. По данным следствия, Сигида координировал действия предполагаемых исполнителей преступления, давал им деньги, предоставил оружие и автомобиль. У Сигиды был бизнес в Бердянске, в частности, клуб "Мохито", в котором, по информации друзей Олешко, очень часто в компании самого Сигиды отдыхал бывший народный депутат Украины Сергей Валентиров, с которым у Сармата был конфликт. В Верховной Раде VIII созыва Валентиров входил во фракцию Блока Петра Порошенко, но Сармат обвинял его в сотрудничестве с другим нардепом из Бердянска – Александром Пономаревым (сейчас входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Раде прошлого созыва был в группе "Воля народа").Валентирова и Пономарева полиция допрашивала по этому делу в качестве свидетелей. Побратимы Сармата считают именно их заказчиками убийства.Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты дела, кроме Матюшина. Последний ранее просил отпустить всех арестованных, кроме него.Весной 2019 года дело об убийстве ветерана АТО объединили с производством о вооруженном нападении на семью судей Поплавских, которое произошло в 2018 году в Днепре. Следствие считает, что эти преступления связаны между собой. В общем в объединенном деле фигурирует 11 человек.Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд в июле 2019 года.