Четыре авто попали в ДТП в Киеве - ГСЧС ликвидировала последствия аварии

В Оболонском районе столице произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате столкновения произошла утечка горючего на проезжую часть.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утром в среду, 26 мая.
На месте спасатели выяснили, что в результате ДТП произошла утечка горючего на проезжую часть. Водителя Skoda с политравмой госпитализировали работники скорой медицинской помощи.
Бойцы ГСЧС смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, а также отключили аккумуляторные батареи и газовые установки.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
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