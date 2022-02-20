Четыре авто попали в ДТП в Киеве - ГСЧС ликвидировала последствия аварии

10:26 26 Май Киев, Украина

В Оболонском районе столице произошло ДТП с участием четырех автомобилей , в результате столкновения произошла утечка горючего на проезжую часть.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утром в среду, 26 мая.

" 25 мая в 23:25 вечера в оперативно-координационный центр поступило сообщение о ДТП на пересечении Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры с участием четырех автомобилей: Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane и Skoda Fabia", - говорится в сообщении.

На месте спасатели выяснили, что в результате ДТП произошла утечка горючего на проезжую часть. Водителя Skoda с политравмой госпитализировали работники скорой медицинской помощи.



Бойцы ГСЧС смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, а также отключили аккумуляторные батареи и газовые установки.



Причины и обстоятельства ДТП устанавливает полиция.