Четверо погибших в ДТП на трассе Запорожье-Бердянск

Смертельная авария произошла сегодня в Запорожской области. На новой после ремонта трассе на Бердянск легковой автомобиль BМW на высокой скорости выехал на встречную полосу, где не успел избежать столкновения с тяжелым грузовым автомобилем MАN. По сообщению пресс-службы полиции области, все пассажиры легкового авто скончались на месте.
"1 августа в ГСЧС поступила информация, что возле с.Широкое Васильевского района на автодороге Васильевка-Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибло четыре человека. Для деблокации тел погибших от ГСЧС было привлечено пять человек и одна единица техники", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что все погибшие находились в легковушке.
На место происшествия выехало руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.
У места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты.
Напомним, в Крыму утром 31 июля микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в ехавший впереди грузовик на трассе Таврида. Девять человек погибло, девять пострадало.
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