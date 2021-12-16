Четверо погибших в ДТП на трассе Запорожье-Бердянск

Смертельная авария произошла сегодня в Запорожской области. На новой после ремонта трассе на Бердянск легковой автомобиль BМW на высокой скорости выехал на встречную полосу, где не успел избежать столкновения с тяжелым грузовым автомобилем MАN. По сообщению пресс-службы полиции области, все пассажиры легкового авто скончались на месте.

"1 августа в ГСЧС поступила информация, что возле с.Широкое Васильевского района на автодороге Васильевка-Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибло четыре человека. Для деблокации тел погибших от ГСЧС было привлечено пять человек и одна единица техники", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что все погибшие находились в легковушке.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BМW (его данные устанавливаются), двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN. В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении полиции.

На место происшествия выехало руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.

У места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты.

Напомним, в Крыму утром 31 июля микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в ехавший впереди грузовик на трассе Таврида. Девять человек погибло, девять пострадало.