Четверо мужчин выкрали киевского юриста вместе с собственным авто

12:48 09 декабря Киев, Украина

Киеве задержаны четверо злоумышленников, которые подозреваются в похищении человека, вымогательстве денежных средств и незаконном угоне автомобиля.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.



Вчера около 13:00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия.



Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план.



Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина. Четырех фигурантов задержали и доставили в управление полиции для проведения следственных действий.



В настоящее время известно, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись. По дороге похитители требовали у него возврат несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тыс. долларов США. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.