Черновола облили зеленкой и забросили в мусорный бак

11:52 13 июня Киев, Украина

Известного украинского политика Тараса Черновола под крики "позор" облили зеленкой и неизвестной жидкостью из бутылки, после чего забросили в мусорный бак.

Причиной нападения на экс-нардепа якобы стало то, что он назвал невесту погибшего Героя Украины Да Винчи «подолигархической ш*арой».

Сам Черновол обвинил в нападении Офис президента. Он считает "акцию" заказной и хулиганская выходка - это месть за критику власти. После нападения Черновол вызвал полицию, которую дожидается на месте нападения. Нападавшие ждать правоохранителей не стали.

Напомним, недавно Черновил обвинил ведущую Янину Соколову в работе на "зеленую власть" из-за интервью с Алиной Михайловой, девушкой погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, известного по позывному "Да Винчи". Саму Михайлову Чорновил назвал "подолигархической ш*арой".

После этого политолога начали критиковать в соцсетях за то, что он оскорбил вдову погибшего Героя Украины. Ответила ему и сама Михайлова, которая обвинила Черновола в работе на Януковича и Порошенко и назвала его "позором своего отца" - опровергнув также и сотрудничество с Банковой.



После этого экс-нардеп выпустил пост, где заявил, что оскорбление не касалось Михайловой.

"Именно Михайлову я здесь не оскорбляю. Мне это и не интересно – я пишу о тенденциях. Оскорбительное слово относится к следующей теме о свободе слова. И речь там о завсегдатаях властного телемарафона", - объяснял он.

Тем не менее, сторонников Михайловой такое объяснение не удовлетворило, и они атаковали Черновола сегодня утром.