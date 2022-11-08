Черниговского теробороновца подозревают в разглашении данных о ВСУ

16:04 08 ноября Киев, Украина





По данным следствия, 63-летний житель города намеревался организовать и содействовать незаконной переправке граждан через государственную границу. В начале августа он сообщил постороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений Чернигове военнослужащего Сил территориальной обороны подозревают в разглашении информации о месте дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.По данным следствия, 63-летний житель города намеревался организовать и содействовать незаконной переправке граждан через государственную границу. В начале августа он сообщил постороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ

"Мужчина подчеркивал, что для беспрепятственного пересечения украинско-белорусской границы необходимо предоставить сотрудникам специальных служб Республики беларусь информацию о расположении украинской армии", - отметили в прокуратуре.

Военнослужащему ТРО сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК).