Черниговского теробороновца подозревают в разглашении данных о ВСУ

В Чернигове военнослужащего Сил территориальной обороны подозревают в разглашении информации о месте дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
По данным следствия, 63-летний житель города намеревался организовать и содействовать незаконной переправке граждан через государственную границу. В начале августа он сообщил постороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ.
По данным следствия, 63-летний житель города намеревался организовать и содействовать незаконной переправке граждан через государственную границу. В начале августа он сообщил постороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ.
Военнослужащему ТРО сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК).
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