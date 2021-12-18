Черниговская область: 14-летнего парня сбил поезд

14-летнего жителя села Нежинское Черниговской области сбил поезд "Киев-Сумы", от полученных травм подросток скончался.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
Трагедия произошла в воскресенье 28 марта на перегоне "Носовка-Нежин". В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер в реанимации одной из местных больниц.
Трагедия произошла в воскресенье 28 марта на перегоне "Носовка-Нежин". В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер в реанимации одной из местных больниц.
По факту трагедии проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека), сообщили в пресс-службе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии