Черниговская область: 14-летнего парня сбил поезд

18:26 29 Март Киев, Украина

14-летнего жителя села Нежинское Черниговской области сбил поезд "Киев-Сумы", от полученных травм подросток скончался. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Трагедия произошла в воскресенье 28 марта на перегоне "Носовка-Нежин". В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер в реанимации одной из местных больниц.
"Предварительно установлено, что подросток двигался вдоль пути и попал под поезд", - сообщили в прокуратуре.
По факту трагедии проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека), сообщили в пресс-службе.