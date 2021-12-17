Черниговщина: водитель пассажирского микроавтобуса умер за рулем

Полицейские расследуют уголовное производство по факту внезапной смерти водителя маршрутного автобуса Остер-Чернигов.
Водитель маршрутного автобуса умер за рулем микроавтобуса во время движения транспортного средства. В салоне маршрутки в это время находились пассажиры, сообщает пресс-служба полиции региона.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть"). В рамках производства полиция выясняет обстоятельства смерти водителя общественного транспорта и проводит всестороннюю проверку, в том числе - медицинских документов.
Продолжается досудебное расследование.
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