Черниговщина: водитель пассажирского микроавтобуса умер за рулем

Полицейские расследуют уголовное производство по факту внезапной смерти водителя маршрутного автобуса Остер-Чернигов.

Водитель маршрутного автобуса умер за рулем микроавтобуса во время движения транспортного средства. В салоне маршрутки в это время находились пассажиры, сообщает пресс-служба полиции региона.

"21 марта около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина умер за рулем микроавтобуса... В салоне в это время находились пассажиры, а сам автобус съехал с дороги и врезался в шиферный забор. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.