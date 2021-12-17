Черниговщина: водитель пассажирского микроавтобуса умер за рулем

17:31 22 Март Киев, Украина

Полицейские расследуют уголовное производство по факту внезапной смерти водителя маршрутного автобуса Остер-Чернигов.
 
Водитель маршрутного автобуса умер за рулем микроавтобуса во время движения транспортного средства. В салоне маршрутки в это время находились пассажиры, сообщает пресс-служба полиции региона.
"21 марта около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина умер за рулем микроавтобуса... В салоне в это время находились пассажиры, а сам автобус съехал с дороги и врезался в шиферный забор. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть"). В рамках производства полиция выясняет обстоятельства смерти водителя общественного транспорта и проводит всестороннюю проверку, в том числе - медицинских документов.

Продолжается досудебное расследование.